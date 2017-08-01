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Главные новости Свердловской области
13:17  01 августа 2017 0

Марию Вискунову обматерили в екатеринбургском кафе за необычный вид. ВИДЕО

День рождения Тимура Кидрачева в On Bar. Екатеринбург, вискунова мария
Розовые волосы блогерши стали поводом для вызова полицииФото: Дарья Попова © URA.RU

Известная уральская блогерша с розовыми волосами попала в неприятную ситуацию в центре Екатеринбурга. В одном из премиум-кафе города, куда он зашла посидеть с подругой, на нее набросился посетитель. Мужчину в футболке с патриотичной надписью «Россия» возмутила необычная прическа девушки.

«С ходу начал материть. Я его в ответ спросила: ему-то что до моей прически — так он вовсе начал крыть не останавливаясь. Пришлось охрану вызвать. Пытались еще и полицию вызвать, но «все линии заняты», — рассказала Мария Вискунова корреспонденту «URA.RU».

По словам девушки, она все равно надеется, что полиция разберется в этой ситуации. Но она переживает, что шансов на это немного: как ей пояснил один из посетителей — грубиян работает в СОБРе, и потому на него не действуют обычные правила поведения.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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