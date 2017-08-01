{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,85
Динамика за 2 недели
Евро 70,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
20:11  01 августа 2017 1

Компанию Югры выкупят у богатейшего олигарха России

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Михаил Прохоров уже подал документы на закрепление прав на "Полярный кварц", но "КР" надеется выкупить у него активФото: Александр Мамаев © URA.RU

Члены набсовета «Корпорации Развития» одобрили выкуп акций «Полярного кварца» из залога у «Международного финансового клуба». Решение принято во вторник, 1 августа. Об этом «URA.RU» сообщил председатель набсовета Виктор Гузь.

«Будут соблюдены интересы и корпорации, и акционеров, и банка «МФК» (Международный финансовый клуб, акционером является Михаил Прохоров — прим.ред.). Найдено приемлемое решение. Затем объект будут достраивать. Производимый сейчас концентрат поставляют на российские заводы. Но хотелось бы перейти к продукции более высокого передела. Новый менеджмент корпорации прорабатывает тему вывода этой дочерней компании из кризиса. Они тесно взаимодействуют и с руководством субъекта, и с Ростехом. Денег на выкуп от субъектов мы просить не будем. ХМАО уже вложил средства в «Полярный кварц», когда купил акции «КР», — говорил накануне Гузь в интервью агентству.

«Международный финансовый клуб» является кредитором энергетической компании «Урал промышленный —Урал Полярный», которая банкротится. Залоговым имуществом являются как раз акции «Полярного кварца». Долг ЭК «УП — УП» перед структурами Михаила Прохорова составляет 1,5 млрд рублей. При этом в арбитражном деле залоговая стоимость акций определена в 2,7 млрд рублей. Как раз сейчас структуры Прохорова пытаются обратить взыскание на акции «Полярного кварца» через суд. То есть право собственности на них еще не закреплено.

Также во вторник, 1 августа, на заседании набсовета был одобрен перечень имущества корпорации, которое решено продать. Это имущество не используется для основной деятельности. Вырученные средства — более миллиарда рублей.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров