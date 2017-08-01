Компанию Югры выкупят у богатейшего олигарха России

20:11 01 августа 2017 1

Михаил Прохоров уже подал документы на закрепление прав на "Полярный кварц", но "КР" надеется выкупить у него актив Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Члены набсовета «Корпорации Развития» одобрили выкуп акций «Полярного кварца» из залога у «Международного финансового клуба». Решение принято во вторник, 1 августа. Об этом «URA.RU» сообщил председатель набсовета Виктор Гузь.

«Будут соблюдены интересы и корпорации, и акционеров, и банка «МФК» (Международный финансовый клуб, акционером является Михаил Прохоров — прим.ред.). Найдено приемлемое решение. Затем объект будут достраивать. Производимый сейчас концентрат поставляют на российские заводы. Но хотелось бы перейти к продукции более высокого передела. Новый менеджмент корпорации прорабатывает тему вывода этой дочерней компании из кризиса. Они тесно взаимодействуют и с руководством субъекта, и с Ростехом. Денег на выкуп от субъектов мы просить не будем. ХМАО уже вложил средства в «Полярный кварц», когда купил акции «КР», — говорил накануне Гузь в интервью агентству.

«Международный финансовый клуб» является кредитором энергетической компании «Урал промышленный —Урал Полярный», которая банкротится. Залоговым имуществом являются как раз акции «Полярного кварца». Долг ЭК «УП — УП» перед структурами Михаила Прохорова составляет 1,5 млрд рублей. При этом в арбитражном деле залоговая стоимость акций определена в 2,7 млрд рублей. Как раз сейчас структуры Прохорова пытаются обратить взыскание на акции «Полярного кварца» через суд. То есть право собственности на них еще не закреплено.

Также во вторник, 1 августа, на заседании набсовета был одобрен перечень имущества корпорации, которое решено продать. Это имущество не используется для основной деятельности. Вырученные средства — более миллиарда рублей.