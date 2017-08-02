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02 августа 2017
01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Челябинской области
12:08  02 августа 2017 0

В Челябинске офис крупного российского агентства эвакуировали из-за пожара

Смог над Челябинском, смог над челябинском
Пожарная сигнализация сработала в офисной высотке на Ленина в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудников всех офисов 16-этажного здания в центре Челябинска, на Ленина 55а, эвакуировали из-за угрозы пожара утром, 2 августа, в среду. Из-за задымления в шахте лифта сработала пожарная сигнализация. Была отменена пресс-конференция Росреестра, которая должна была состояться в местном офисе агентства «Интерфакс».

Как рассказали «URA.RU» коллеги из «Интерфакса», сигнализация сработала в 10 часов утра. Лифты не работали, все спускались пешком, чувствовался запах дыма. Через 40 минут сотрудникам разрешили вернуться в здание. Лифты не запустили, поднимались пешком. Выяснилось, что накануне, 1 августа, уже был подобный инцидент, но тех, кто находился в здании, не эвакуировали. Также оказалось, что на дежурный пульт ГУ МЧС по региону заявка о задымлении в шахте лифта не поступала.

16-этажный офисный центр на Ленина 55а в Челябинске — вставка между зданиями челябинского арбитражного суда и областного правительства, — был сдан в эксплуатацию несколько лет назад.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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