Сотрудников всех офисов 16-этажного здания в центре Челябинска, на Ленина 55а, эвакуировали из-за угрозы пожара утром, 2 августа, в среду. Из-за задымления в шахте лифта сработала пожарная сигнализация. Была отменена пресс-конференция Росреестра, которая должна была состояться в местном офисе агентства «Интерфакс».
Как рассказали «URA.RU» коллеги из «Интерфакса», сигнализация сработала в 10 часов утра. Лифты не работали, все спускались пешком, чувствовался запах дыма. Через 40 минут сотрудникам разрешили вернуться в здание. Лифты не запустили, поднимались пешком. Выяснилось, что накануне, 1 августа, уже был подобный инцидент, но тех, кто находился в здании, не эвакуировали. Также оказалось, что на дежурный пульт ГУ МЧС по региону заявка о задымлении в шахте лифта не поступала.
16-этажный офисный центр на Ленина 55а в Челябинске — вставка между зданиями челябинского арбитражного суда и областного правительства, — был сдан в эксплуатацию несколько лет назад.