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Главные новости Югры
16:32  03 августа 2017 0

В Югре ребенок случайно вышел через окно на козырек подъезда. ВИДЕО

В Югре едва не погиб малолетний ребенокФото: Igor Kessler

Жители Сургута спасли маленького ребенка, который вышел на козырек подъезда через окно и мог разбиться. Мужчины, находившиеся поблизости, увидели происходящее. Один из очевидцев с помощью других поднялся на козырек и спас малыша. Видео спасения опубликовал в YouTube пользователь Igor Kessler.

«Сегодня днем, очевидец Ирина Смирнова услышала крики о помощи. Выглянув в окно она опешила. На козырьке входа в организацию, в доме 14 по улице Профсоюзов, стоял ребенок и смотрел на шокированных взрослых сверху вниз. Несколько мужчин в оперативном порядке подняли „спасителя“ на козырек и он передал ребенка в окно, из которого он вышел», — прокомментировал автор свое видео.

Эльдар Булатов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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