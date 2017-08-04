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04 августа 2017
Главные новости Москвы
13:07  04 августа 2017 2

Путин поручил прокурорам разобраться с экологией на Байкале

Подробно. Пресс-конференция с участием президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, kremlin.ru
Путин уточнил, что проверять надо не все подрядФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить байкальский регион «на предмет незаконной деятельности, наносящей ущерб экологии».

Во время совещания в Бурятии Путин потребовал от силовиков стимулировать экологическую ответственность бизнеса и проверить регион на нарушение законов в этой сфере. При этом он уточнил, что проверять надо не все подряд: «Здесь тоже меру нужно знать», — приводит слова президента «Национальная служба новостей».

Кроме того, Путин попросил чиновников рекультивировать территории и вкладывать инвестиции в строительство очистных сооружений. Министр природных ресурсов Сергей Донской отреагировал на поручение и заявил, что ликвидировать загрязнения в регионе начнут уже в этом году. Большой урон Байкалу, по его словам, наносят сельхозпредприятия и коммунальщики: они направляют свои стоки в озеро.

Путин призвал местных чиновников минимизировать экологический ущерб, а также инвестировать в строительство очистных сооружений. Отметим, что в Прибайкалье до сих пор расположены шесть миллионов тонн опасных отходов, оставленных после работы целлюлозно-бумажного комбината, сообщает «Эхо Москвы».

Как ранее писало «URA.RU», во время посещения Байкальского заповедника Путин выпустил в озеро 50 тысяч мальков омуля.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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