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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
17:09  04 августа 2017 0

Ищите пути объезда! Тысячи спортсменов готовятся организовать огромную пробку в центре Екатеринбурга. ФОТО

Марафон
Около шести тысяч бегунов ожидают на уральском марафонеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В воскресенье, 6 августа, в Екатеринбурге будут массово перекрывать дороги из-за марафона «Европа-Азия». Ради шести тысяч бегунов движение остановится на центральных улицах и на подъезде к уральской столице. Чтобы вы не застряли в огромных пробках, «URA.RU» публикует список всех мест, куда в этот день лучше не ехать.

Международный легкоатлетический марафон «Европа-Азия» пройдет в Екатеринбурге в третий раз. Спортсмены и любители традиционно побегут несколько дистанций в зависимости от своей подготовки: 3, 10, 21 и 42,2 километра. Так как в рамках марафона пройдет Кубок России, то в Екатеринбурге ожидают призера чемпионата Европы-2010 Наиля Юломанова, серебрянного призера Парижского марафона-2007 Гульнару Выговскую, участника Олимпиады-2012 Алексея Реункова и других.

Если в этот день вы собирались припарковать свою машину на стоянке напротив мэрии и пойти гулять по центру, то вам придется поменять свои планы. Официальный сайт администрации города предупредил городских автолюбителей, что 6 августа с 00:00 до 18:00 движение по проспекту Ленина от улицы Вайнера до улицы 8 Марта будет перекрыто.

С 07:00 до 14:00 начнет останавливаться движение от центра в сторону Центрального стадиона и дальше по Металлургов:

— по проспекту Ленина (от Репина до Вайнера);

— по улице Репина (от Металлургов до Ленина);

— по четной стороне Металлургов (от дороги федерального значения Р-242 Пермь-Екатеринбург до Репина)

С 07:00 до 09:30 ограничения коснутся других центральных улиц и площади Кирова перед главным корпусом УрФУ:

— по проспекту Ленина (от 8 Марта до Кирова);

— по улице 8 Марта (от Ленина до улицы Бориса Ельцина;

— по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев);

— по площади Кирова (от Ленина до Мира);

— по улице Мира (от Малышева до Первомайской);

— по улице Толмачева (от Ленина до Царской);

— по улице Царской (от Толмачева до улицы Николая Никонова).

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Карта дистанции 3 километра Фото: сайт марафона «Европа-Азия»
Сергей Дианов
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{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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