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Главные новости Свердловской области
13:56  07 августа 2017 3

Екатеринбургские бизнесмены призвали свердловчан исполнить долг. Есть даже видео

Стела перед "Сималендом" призывает идти на выборы губернатораФото: читатели "URA.RU"
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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В Екатеринбурге началась работа по повышению явки на выборах губернатора Свердловской области. Плакат, призывающий уральцев прийти на выборы 10 сентября 2017 года, появился на колонне перед въездом на территорию терминала «Чкаловский» и ТЦ «Сималенд».

На большом баннере изображен силуэт памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, установленного на вокзале Екатеринбурга, а надпись обозначает дату выборов 10 сентября и гласит «Горжусь Уралом — иду на выборы».

«Мы уважаем президента России Владимира Путина, и он сделал свой выбор, назначив временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Теперь гражданский долг каждого жителя нашей области проголосовать на выборах 10 сентября», — пояснил один из топ-менеджеров «Сималенда».

Кроме того, в распоряжении «URA.RU» оказался агитационный ролик, который в ближайшее время начнут демонстрировать на медийных экранах в Екатеринбурге. Видеонарезка демонстрирует современные и исторические образы работников промышленных предприятий, а также предлагает вид на уральские природные просторы. «Уральский металл, уральский атом и уральский характер. Горжусь Уралом — иду на выборы», — произносит диктор за кадром.

Антон Ольшанников
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