В Екатеринбурге началась работа по повышению явки на выборах губернатора Свердловской области. Плакат, призывающий уральцев прийти на выборы 10 сентября 2017 года, появился на колонне перед въездом на территорию терминала «Чкаловский» и ТЦ «Сималенд».
На большом баннере изображен силуэт памятника воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, установленного на вокзале Екатеринбурга, а надпись обозначает дату выборов 10 сентября и гласит «Горжусь Уралом — иду на выборы».
«Мы уважаем президента России Владимира Путина, и он сделал свой выбор, назначив временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Теперь гражданский долг каждого жителя нашей области проголосовать на выборах 10 сентября», — пояснил один из топ-менеджеров «Сималенда».
Кроме того, в распоряжении «URA.RU» оказался агитационный ролик, который в ближайшее время начнут демонстрировать на медийных экранах в Екатеринбурге. Видеонарезка демонстрирует современные и исторические образы работников промышленных предприятий, а также предлагает вид на уральские природные просторы. «Уральский металл, уральский атом и уральский характер. Горжусь Уралом — иду на выборы», — произносит диктор за кадром.