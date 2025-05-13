Екатеринбурженка попыталась остановить водителя машины, который чуть не наехал на ее ребенка. После этого завязался конфликт, который перерос в драку.
«Мать гуляла на ЖБИ с тремя детьми, один из них выбежал на дорогу во дворе. Водитель заметил ребенка в последний момент — чуть не сбил. Родительница попыталась поговорить с мужчиной, но он повалил ее на землю и уехал», — сообщает Ural Mash.
Судя по видео, женщина начала кричать на водителя, толкнула его, а после горожанин ответил ей ударом в голову. Все это время екатеринбурженка снимала водителя на телефон. После инцидента обратилась в полицию.
«Заявление о побоях поступило сегодня в отдел полиции № 2 Кировского района. Сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку по факту конфликта. Личность водителя устанавливается», — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!