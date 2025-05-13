В Екатеринбурге водитель едва не сбил ребенка, а затем избил его мать. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас полиция ищет водителя
Сейчас полиция ищет водителя Фото:

Екатеринбурженка попыталась остановить водителя машины, который чуть не наехал на ее ребенка. После этого завязался конфликт, который перерос в драку.

«Мать гуляла на ЖБИ с тремя детьми, один из них выбежал на дорогу во дворе. Водитель заметил ребенка в последний момент — чуть не сбил. Родительница попыталась поговорить с мужчиной, но он повалил ее на землю и уехал», — сообщает Ural Mash.

Судя по видео, женщина начала кричать на водителя, толкнула его, а после горожанин ответил ей ударом в голову. Все это время екатеринбурженка снимала водителя на телефон. После инцидента обратилась в полицию.

«Заявление о побоях поступило сегодня в отдел полиции № 2 Кировского района. Сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку по факту конфликта. Личность водителя устанавливается», — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбурженка попыталась остановить водителя машины, который чуть не наехал на ее ребенка. После этого завязался конфликт, который перерос в драку. «Мать гуляла на ЖБИ с тремя детьми, один из них выбежал на дорогу во дворе. Водитель заметил ребенка в последний момент — чуть не сбил. Родительница попыталась поговорить с мужчиной, но он повалил ее на землю и уехал», — сообщает Ural Mash. Судя по видео, женщина начала кричать на водителя, толкнула его, а после горожанин ответил ей ударом в голову. Все это время екатеринбурженка снимала водителя на телефон. После инцидента обратилась в полицию. «Заявление о побоях поступило сегодня в отдел полиции № 2 Кировского района. Сотрудники службы участковых уполномоченных проводят проверку по факту конфликта. Личность водителя устанавливается», — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...