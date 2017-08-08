Из Перми появится единственный прямой рейс в Сибирь

В Новосибирск из Перми можно будет улететь без пересадок. Стоимость авиабилета в одну сторону составит 5555 рублей.
Осуществлять авиаперелеты в столицу Сибири будет авиакомпания S7. Первый рейс состоится 1 сентября 2017 года. Перелеты два раза в неделю будут происходить на Embraer-170. Минимальная стоимость авиабилетов из Перми в Новосибирск составит 5555 тысяч рублей (это цена для одного пассажира по минимальному тарифу, включая все таксы и сборы).
Ранее перелеты из Перми в Новосибирск выполняла авиакомпания ЮВТ АЭРО, однако она отказалась от этого направления. Как пояснили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе пермского аэропорта, других авиарейсов из Прикамья в Сибирь на данный момент не существует.