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Главные новости Пермского края
14:40  08 августа 2017 0

Из Перми появится единственный прямой рейс в Сибирь

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Стоимость авиабилета в одну сторону составит 5555 рублейФото: Pixabay

В Новосибирск из Перми можно будет улететь без пересадок. Стоимость авиабилета в одну сторону составит 5555 рублей.

Осуществлять авиаперелеты в столицу Сибири будет авиакомпания S7. Первый рейс состоится 1 сентября 2017 года. Перелеты два раза в неделю будут происходить на Embraer-170. Минимальная стоимость авиабилетов из Перми в Новосибирск составит 5555 тысяч рублей (это цена для одного пассажира по минимальному тарифу, включая все таксы и сборы).

Ранее перелеты из Перми в Новосибирск выполняла авиакомпания ЮВТ АЭРО, однако она отказалась от этого направления. Как пояснили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе пермского аэропорта, других авиарейсов из Прикамья в Сибирь на данный момент не существует.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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