Экс-владельцы ЮКОСа отказались от активов во Франции

Бывшие акционеры компании ЮКОС отказались от активов во Франции. Об этом сообщил глава Министерства юстиции РФ Александр Коновалов.
«Акционеры ЮКОСа отозвали все требования по экзекватуре, по обращению к исполнению решения Гаагского арбитражного суда, которое было отменено потом в апелляции в Гааге», — приводит RT его слова. Это значит, что будут сняты все аресты с имущества Российской Федерации.
Ранее Роскосмос выиграл дело у бывших владельцев нефтяного гиганта Михаила Ходорковского, и парижский суд разморозил счета корпорации. В начале октября стало известно, что у сотрудников и родственников бывших владельцев ЮКОСа прошли обыски. Следствие установило, что четыре иностранные организации финансируют общество «Открытая Россия», пишет «Национальная служба новостей».