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10 октября 2017
Главные новости Свердловской области
21:46  10 октября 2017 0

В центре Екатеринбурга нечем дышать

Виды Екатеринбурга, мчс россии, пожарная часть, пожарные машины, улица карла либкнехта8а
В районе пожарной части чувствуется сильный неприятный запахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй день в районе Ленина—Карла Либкнехта, напротив Главного управления МЧС России по Свердловской области, в воздухе висит неприятный запах. Чувствуется «аромат» во всех окрестных домах, на уровне вплоть до четвертого этажа.

Источник запаха неизвестен. В МЧС тоже не смогли его идентифицировать.

По предположению читателей «URA.RU», его причиной может быть не выявленный пока еще прорыв канализационных труб, скрытых под асфальтом. По другой версии — уже пару дней в городе нет ветра и это «пахнет сам город».

В соцсетях тем временем уже вторые сутки обсуждают смог, повисший над городом. Как сетуют жители, в отсутствие ветра автомобильным выхлопам некуда деваться, и это не улучшает атмосферу в Екатеринбурге. В свердловском гидрометцентре также обратили внимание на складывающуюся ситуацию и предупреждают о повышенном атмосферном загрязнении в связи с погодными условиями.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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