В центре Екатеринбурга нечем дышать

Второй день в районе Ленина—Карла Либкнехта, напротив Главного управления МЧС России по Свердловской области, в воздухе висит неприятный запах. Чувствуется «аромат» во всех окрестных домах, на уровне вплоть до четвертого этажа.
Источник запаха неизвестен. В МЧС тоже не смогли его идентифицировать.
По предположению читателей «URA.RU», его причиной может быть не выявленный пока еще прорыв канализационных труб, скрытых под асфальтом. По другой версии — уже пару дней в городе нет ветра и это «пахнет сам город».
В соцсетях тем временем уже вторые сутки обсуждают смог, повисший над городом. Как сетуют жители, в отсутствие ветра автомобильным выхлопам некуда деваться, и это не улучшает атмосферу в Екатеринбурге. В свердловском гидрометцентре также обратили внимание на складывающуюся ситуацию и предупреждают о повышенном атмосферном загрязнении в связи с погодными условиями.