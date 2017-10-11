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Главные новости Пермского края
17:53  11 октября 2017 0

Противник пермских губернаторов пожалел Эллу Памфилову и предложил сотрудничать

Первое заседание ЦИК в новом составе. Москва, памфилова элла
Выборы закончились, а Элла Памфилова все получает и получает письма из ПермиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Политик Константин Окунев, пропустивший губернаторскую кампанию из-за муниципального фильтра, написал письмо в ЦИК России. Как стало известно «URA.RU», пермяк требует демократизации выборов и предлагает свою помощь.

Источник, близкий к властям региона, рассказал, что лидер движения «Выбор» Константин Окунев, который на выборах губернатора представлял партию «Города России» и не сумел пройти муниципальный фильтр, отправил письмо председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой.

Пресс-конференция кандидата в губернаторы Пермского края Константина Окунева. Пермь, Окунев Константин
Константин Окунев задумал изменить федеральные законы
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В своем обращении Окунев вновь выступил против фильтра (сбора кандидатами подписей муниципальных депутатов). Он напомнил, что в период кампании ЦИК отказался от публичного обсуждения его жалоб, и в итоге пермяк получил «бюрократические отписки на фирменных бланках». Ответы на пять из восьми обращений вообще были «втиснуты» в одно письмо. Окунев также выразил мнение, что практика муниципального фильтра не соответствует «конституционному правовому смыслу».

«При всех нелицеприятных замечаниях вижу, как непросто вам управлять этим заскорузлым, во многом конформистским механизмом. Догадываюсь, сколько душевных сил расходуется от осознания порой бессилия и объективной невозможности поступать, как того требует закон и совесть. Поэтому не соглашусь с теми, кто требует от вас в качестве политического жеста заявления об отставке!» — пишет Окунев, при этом приносит извинения за резкость суждений и выражает готовность к сотрудничеству «на благо своих земляков и граждан России».

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Сам Константин Окунев подтвердил «URA.RU», что отправил письмо Памфиловой. Цель — добиться изменений выборного законодательства, несмотря на то, что для Пермского края эта тема уже неактуальна. «Удивлен, что информация стала достоянием СМИ. Обычно я сам публикую свои обращения, но в данном случае это довольно объемный документ. Он объединяет все проблемы, с которыми сталкиваются несогласованные властью кандидаты в губернаторы. Письмо продиктовано желанием добиться демократизации выборного процесса. Хочется позитивных изменений», — пояснил лидер «Выбора».

На сегодняшний день лидер движения «Выбор» остается одним из наиболее известных пермских политиков. Константин Окунев в свое время был депутатом Заксобрания, активно противостоял губернаторам Олегу Чиркунову и Виктору Басаргину. Неоднократно выступал с критикой и нового главы региона Максима Решетникова.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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