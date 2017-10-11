Кудрин заявил о росте российской экономики

23:37 11 октября 2017 0

По словам экс-министра финансов, рост экономики обеспечит спрос на долю государства в предприятиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несмотря на наличие внешних ограничений и нежелание государства сокращать свою долю в предприятиях, экономика России растет. Об этом заявил экс-министр финансов РФ и глава совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин в кулуарах форума Московской биржи в Нью-Йорке.

«Условия, я считаю, есть — экономика начала расти, — приводит слова Алексея Кудрина РИА „Новости“. — У нас есть внешние ограничения, но я думаю, что на эти ключевые активы будет спрос».

Отметим, в ежегодном биржевом форуме, открывшемся в среду, 11 октября, в Нью-Йорке, принимают участие около 500 представителей глобальных институциональных инвесторов и банков, руководителей подразделений торговых операций на финансовых рынках, специалистов по риск-менеджменту и портфельных управляющих. Алексей Кудрин принимает участие в форуме как глава набсовета Московской биржи.