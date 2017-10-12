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Главные новости Пермского края
12:23  12 октября 2017 0

Экологов Прикамья уличили в отравлении реки

ЦПКиО города Кургана, камыш, речка битевка, цпкио, центральный парк культуры и отдыха кургана
После действий экофирмы в реке обнаружили ядовитое вещество - фенолФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Компанию, которая занимается переработкой отходов и экологическим просвещением, обвинил в том, что она загрязнила землю и реку в Краснокамском районе. Организацию оштрафовали.

Глава поселка Майский пожаловался в природоохранную прокуратуру на деятельность ООО «Дос-сервис» — компании, занимающейся утилизацией отходов и позиционирующей себя защитником окружающей среды. В надзорном ведомстве выяснили, что «Дос-сервис» завозил в Краснокамский район окорки древесины, образовавшиеся более 10 лет назад, в качестве удобрения, именуя его корокомпостом. В результате на этом месте возник неприятный запах. «Благовония» доходили до поселка Майский. Взятые пробы почвы показали, что там превышены нормативы по азоту, фосфору и калию. Загрязнение нашли и в реке Черной, которая протекает неподалеку — там обнаружили фенол (один из промышленных загрязнителей).

Экофирма должна была зарегистрировать корокомпост как агрохимикат, но не сделала этого. Более того, компания не провела испытания этого удобрения, прежде чем его использовать. В итоге в отношении ООО «Дос-сервис» и его директора возбуждены дела об административном правонарушении по статье «нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами». Сейчас компания прекратила складировать корокомпост в Краснокамском районе, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Взять комментарий у руководства «Дос-сервис» пока не удалось — по телефону, указанному на официальном сайте компании, корреспонденту «URA.RU» сообщили, что прокомментировать ситуацию может только директор, но его нет на месте.

В разделе «О компании» на сайте «Дос-сервиса» сообщается, что организация «считает экологическую безопасность, охрану здоровья человека и окружающей среды неотъемлемым элементом своей деятельности и одним из своих стратегических приоритетов».

Анна Белкина
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