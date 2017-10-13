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13 октября 2017
10:05  13 октября 2017 0

В ХМАО теплоход сел на мель. Два пассажира получили травмы

Судно не дошло до места назначения пять километровФото: Fotocommunity

Теплоход «Метеор-134», принадлежащий компании «Северречфлот», сел на мель на реке Северная Сосьва, примерно в пяти километрах от города Березово. Судно выполняло рейс по маршруту Салехард—Березово. На борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. В момент, когда судно зацепило дно, произошел сильный толчок. В результате два пассажира получили травмы: у одного рваная рана правой кисти, а у другого ушибленная травма пальца на левой руке. Пассажирам была оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.

«По факту инцидента проводится проверка», — сообщила «URA.RU» Ирина Россель, старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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