В ХМАО теплоход сел на мель. Два пассажира получили травмы

Теплоход «Метеор-134», принадлежащий компании «Северречфлот», сел на мель на реке Северная Сосьва, примерно в пяти километрах от города Березово. Судно выполняло рейс по маршруту Салехард—Березово. На борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. В момент, когда судно зацепило дно, произошел сильный толчок. В результате два пассажира получили травмы: у одного рваная рана правой кисти, а у другого ушибленная травма пальца на левой руке. Пассажирам была оказана медицинская помощь, но госпитализация не потребовалась.
«По факту инцидента проводится проверка», — сообщила «URA.RU» Ирина Россель, старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР.