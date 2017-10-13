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13 октября 2017
12 октября 2017
Главные новости Свердловской области
12:11  13 октября 2017 0

Из-за «гражданина с отклонениями» в Екатеринбурге эвакуировали школу №64

По словам очевидцев, детей от занятий в этот раз оторвали лишь на несколько минутФото: сообщество "Типичный Екатеринбург"

Учащихся школы №64 Екатеринбурга посреди дня попросили покинуть здание. Как передают очевидцы, уроки были прерваны из-за эвакуации.

По слухам, которые начала распространяться в соцсетях, причиной эвакуации могло стать сообщение о стрельбе неподалеку. Кроме того звучала версия, что это учения и детей уже через 5 минут повели обратно на учебу.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в реальности причиной стал звонок неадекватного мужчины.

«Могу успокоить граждан: ничего чрезвычайного и вообще опасного для жизни людей не происходит. Утром в органы внутренних дел позвонил мужчина и сообщил сведения криминального характера. Личность его сыщики уже установили — это местный житель с определенными отклонениями в состоянии здоровья. Его уже опросили. Кроме того, органы внутренних дел, как и требует ситуация, провели необходимую проверку тех объектов, о которых упоминал гражданин с неадекватным поведением. Никакой опасности в реальности людям и зданиям не было», — рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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