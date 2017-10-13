Из-за «гражданина с отклонениями» в Екатеринбурге эвакуировали школу №64

Учащихся школы №64 Екатеринбурга посреди дня попросили покинуть здание. Как передают очевидцы, уроки были прерваны из-за эвакуации.
По слухам, которые начала распространяться в соцсетях, причиной эвакуации могло стать сообщение о стрельбе неподалеку. Кроме того звучала версия, что это учения и детей уже через 5 минут повели обратно на учебу.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, в реальности причиной стал звонок неадекватного мужчины.
«Могу успокоить граждан: ничего чрезвычайного и вообще опасного для жизни людей не происходит. Утром в органы внутренних дел позвонил мужчина и сообщил сведения криминального характера. Личность его сыщики уже установили — это местный житель с определенными отклонениями в состоянии здоровья. Его уже опросили. Кроме того, органы внутренних дел, как и требует ситуация, провели необходимую проверку тех объектов, о которых упоминал гражданин с неадекватным поведением. Никакой опасности в реальности людям и зданиям не было», — рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.