Югорский теплоход благополучно сняли с мели

Севший на мель югорский теплоход «Метеор» сняли с мелководья на реке Северная Сосьва и направили в Ханты-Мансийск.
«Около часа ночи (23.00 мск) судно сняли с мели и ведут в Ханты-Мансийск», — приводит РИА «Новости» слова собеседника из компании «Северречфлот», которой принадлежит теплоход.
Инцидент произошел накануне, когда пассажирское судно наткнулось на мель. В результате резкой остановки два человека получили травмы. «Метеор» шел из Салехарда в поселок Березово. Два десятка пассажиров были доставлены до конечного пункта другим судном.
«По факту инцидента проводится проверка», — сообщила «URA.RU» Ирина Россель, старший помощник руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР.