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14 октября 2017
13 октября 2017
Главные новости Свердловской области
13:09  14 октября 2017 0

Уралец запечатлел редкое для Свердловской области полярное сияние. ФОТО, ВИДЕО

Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, салехард, северное сияние
Место съёмки — Ирбитский район, 57 градусов северной широтыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU (архив)

Уральский фотограф Илья Янковский запечатлел полярное сияние, которое можно было наблюдать в небе над Свердловской областью в ночь с 11 на 12 октября 2017 года. Видеозапись и фотографии автор опубликовал в Сети.

«Место съёмки — Ирбитский район, 57 градусов северной широты», — пояснил автор в подписи к видеоролику.

Янковский сообщил, что с полуночи до часа ночи была проведена интервальная съемка на «зеркалку» с выдержкой 15 секунд на кадр. С часа ночи до двух — «пульсация крупным планом», снятая видеокамерой. С 01:55 до 02:45 — заключительная фаза сияния.

«Даже не слышал никогда, что здесь полярные сияния бывают», — написали в соцсети. «В том году тоже было, сама лично наблюдала красоту», — поделилась Лана Фаухиева.

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Фото: Илья Янковский

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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