13:09 14 октября 2017 0

Место съёмки — Ирбитский район, 57 градусов северной широты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU (архив)

Уральский фотограф Илья Янковский запечатлел полярное сияние, которое можно было наблюдать в небе над Свердловской областью в ночь с 11 на 12 октября 2017 года. Видеозапись и фотографии автор опубликовал в Сети.

«Место съёмки — Ирбитский район, 57 градусов северной широты», — пояснил автор в подписи к видеоролику.

Янковский сообщил, что с полуночи до часа ночи была проведена интервальная съемка на «зеркалку» с выдержкой 15 секунд на кадр. С часа ночи до двух — «пульсация крупным планом», снятая видеокамерой. С 01:55 до 02:45 — заключительная фаза сияния.

«Даже не слышал никогда, что здесь полярные сияния бывают», — написали в соцсети. «В том году тоже было, сама лично наблюдала красоту», — поделилась Лана Фаухиева.