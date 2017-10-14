{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,62
Динамика за 2 недели
Евро 68,14
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 октября 2017
18:06  14 октября 2017 0

Юлия Тимошенко заявила об участии в выборах президента Украины

Евромайдан. Киев (Украина), тимошенко юлия
Рейтинг экс-премьера уже выше, чем у стремительно теряющего доверие Петра ПорошенкоФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
все новости сюжета

Экс-премьер Юлия Тимошенко, возглавляющая фракцию «Батькивщина» в Верховной Раде, собирается участвовать в выборах президента Украины.

О своих планах политик заявила в телеэфире 13 октября. «Я не один раз доверяла лидерам страны, в том числе и свой голос для управления страной. Вы знаете, что я поддержала Ющенко на президентский пост, Яценюка — на премьерский. Я больше свой голос, голос своей команды, людей, которые нам доверяют, никому не передоверю», — цитирует Тимошенко «Интерфакс-Украина».

Недавно Тимошенко публично обвинила президента Порошенко в причастности к хищениям в сфере армейских поставок, сообщает телеканал 360. Ранее Тимошенко, возглавлявшая правительство страны в феврале—сентябре 2005 года и в декабре 2007 — марте 2010 годов, сама была приговорена к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, напоминает о прошлом претендентки на президентский пост Nation news.

Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В сентябре 2017 года за Тимошенко в этом качестве готовы были проголосовать 13,5% опрошенных — при аналогичном рейтинге действующего главы государства Петра Порошенко в 12,8%. Это практически столько же, сколько Тимошенко набрала на выборах 2014 года, когда за Порошенко проголосовали почти 55% избирателей.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров