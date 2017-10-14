Юлия Тимошенко заявила об участии в выборах президента Украины

Экс-премьер Юлия Тимошенко, возглавляющая фракцию «Батькивщина» в Верховной Раде, собирается участвовать в выборах президента Украины.
О своих планах политик заявила в телеэфире 13 октября. «Я не один раз доверяла лидерам страны, в том числе и свой голос для управления страной. Вы знаете, что я поддержала Ющенко на президентский пост, Яценюка — на премьерский. Я больше свой голос, голос своей команды, людей, которые нам доверяют, никому не передоверю», — цитирует Тимошенко «Интерфакс-Украина».
Недавно Тимошенко публично обвинила президента Порошенко в причастности к хищениям в сфере армейских поставок, сообщает телеканал 360. Ранее Тимошенко, возглавлявшая правительство страны в феврале—сентябре 2005 года и в декабре 2007 — марте 2010 годов, сама была приговорена к 7 годам заключения по обвинению в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, напоминает о прошлом претендентки на президентский пост Nation news.
Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В сентябре 2017 года за Тимошенко в этом качестве готовы были проголосовать 13,5% опрошенных — при аналогичном рейтинге действующего главы государства Петра Порошенко в 12,8%. Это практически столько же, сколько Тимошенко набрала на выборах 2014 года, когда за Порошенко проголосовали почти 55% избирателей.