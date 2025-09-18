Солнце затаилось: какой силы будет магнитная буря 19 сентября 2025

Геомагнитная обстановка в предстоящие сутки останется спокойной, несмотря на недавнюю солнечную активность. Вероятность магнитной бури 19 сентября составляет маленький процент, а шанс сохранения стабильной магнитосферы превышает 80%. Однако метеочувствительным людям все равно стоит соблюдать осторожность и следить за своим самочувствием — подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность на этой неделе
За последние дни специалисты Лаборатории солнечной астрономии зафиксировали лишь незначительную активность на Солнце. Вчера, 17 сентября, в 18:41 по московскому времени была зарегистрирована вспышка уровня C2.3, которая классифицируется как обычная и не представляет серьезной угрозы для магнитосферы Земли.
18 сентября, солнечных вспышек пока не наблюдалось, что подтверждает тенденцию к стабилизации солнечной активности. Текущий индекс солнечной активности остается на невысоком уровне, а магнитосфера Земли характеризуется как спокойная с показателем Kp = 2.67.
Прогноз магнитной бури 19 сентября 2025
По сведениям Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 19 сентября 2025 года ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятностный прогноз выглядит следующим образом:
- Вероятность магнитной бури — всего 3%
- Вероятность геомагнитных возмущений — 15%
- Вероятность сохранения спокойной магнитосферы — 82%
Геомагнитный индекс Kp в течение суток не превысит значения 2, что соответствует категории «спокойная магнитосфера». Это подтверждается и другими прогнозными показателями: индекс Ap ожидается на уровне 5, а индекс солнечного радиоизлучения F10.7 составит около 135.
Максимальные колебания магнитного поля, если и будут наблюдаться, останутся в пределах нормы и не окажут существенного влияния на самочувствие даже метеозависимых людей. Таким образом, 19 сентября можно отнести к благоприятным дням с точки зрения геомагнитной обстановки.
Что такое магнитные бури и как они измеряются
Магнитные бури представляют собой временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра с магнитным полем нашей планеты. Эти явления возникают в результате вспышек на Солнце и выбросов корональной массы, когда заряженные частицы достигают Земли и вызывают колебания ее магнитного поля.
Для измерения интенсивности геомагнитных возмущений используется планетарный Kp-индекс, который варьируется от 0 до 9:
- Kp 0–2: спокойная магнитосфера, изменения не наблюдаются
- Kp 3–4: несущественные изменения, возбужденная магнитосфера
- Kp 5–6: магнитная буря средней интенсивности
- Kp 7–8: сильная магнитная буря с ощутимыми изменениями
- Kp 9–10: экстремальная магнитная буря, колоссальные изменения
Помимо Kp-индекса, специалисты также используют индекс Ap, характеризующий среднесуточную геомагнитную активность, и индекс F10.7, отражающий поток радиоизлучения Солнца на длине волны 10,7 см, который косвенно указывает на уровень солнечной активности.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Несмотря на прогнозируемую спокойную геомагнитную обстановку 19 сентября, людям с повышенной метеочувствительностью рекомендуется соблюдать определенные меры предосторожности, особенно учитывая небольшую вероятность геомагнитных возмущений (15%).
- Нормализуйте режим дня. Постарайтесь обеспечить полноценный сон продолжительностью не менее 7-8 часов. Желательно ложиться и вставать в одно и то же время.
- Скорректируйте питание. В период возможных геомагнитных колебаний следует ограничить употребление тяжелой пищи, алкоголя, крепкого кофе и чая. Отдайте предпочтение легким блюдам, богатым витаминами и минералами.
- Контролируйте физические нагрузки. 19 сентября не рекомендуется заниматься интенсивными физическими упражнениями, особенно если вы относитесь к группе риска. Предпочтительнее легкая активность, например, неспешные прогулки на свежем воздухе.
- Следите за давлением. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо регулярно измерять артериальное давление и при необходимости корректировать прием лекарственных препаратов после консультации с врачом.
- Минимизируйте стрессы. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и эмоционального перенапряжения. Полезными будут техники релаксации, медитация, дыхательные упражнения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.