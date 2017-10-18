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18 октября 2017
17 октября 2017
Главные новости Свердловской области
10:57  18 октября 2017 1

«Уже по школам эта дрянь пошла». Депутат свердловского Заксобрания обнаружил в Екатеринбурге новый наркотик

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Вегнер беспокоится за молодежьФото: Дарья Попова © URA.RU

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер сообщил «URA.RU», что школьники рассказали ему о новом наркотике, распространяемом через табачные киоски и «Телеклуб». Основными его потребителями становятся дети и подростки.

«Я вчера около 10 вечера был возле „Телеклуба“ — интересно стало пообщаться со школьниками. У меня такое ощущение, что они оттуда выходили полностью „обдолбанными“. Спросил — рассказывают: в городе появился новый легкий китайский наркотик, который продают в табачных лавках, и уже по школам эта дрянь пошла. Они его жуют и сосут под языком, потом ходят с легкой эйфорией. Не насвай, какая-то новая дрянь, другое название было», — рассказал Вячеслав Вегнер.

По словам депутата, в ближайшее время он намерен обратиться в фонд «Город без наркотиков» и, совместно с его руководителем Андреем Кабановым, организовать контрольную закупку. По итогам которой обратиться уже в правоохранительные органы.

Заявление депутата совпало с появлением в соцсетях фейковой информации о неких конфетах с наркотическим содержимым, распространяемым в школах и детсадах. Полиция уже опровергла эту информацию. Но в данном случае Вячеслав Вегнер утверждает, что уже пообщался с детьми, действительно испытавшими новый наркотик на себе.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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