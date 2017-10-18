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18 октября 2017
17 октября 2017
15:45  18 октября 2017 0

Поветкин приедет в Екатеринбург, чтобы вернуть долг уральской элите

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа, поветкин александр
15 декабря в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта Поветкин проведет бойФото: Антон Басанаев © URA.RU

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин 5 ноября выступит в Екатеринбурге с пресс-конференцией перед защитой пояса WBO International. Спортсмен расскажет о ходе разбирательств по допинговым скандалам, возвращении лицензий ведущих боксерских организаций и предстоящем поединке.

17 декабря 2016 года в Екатеринбурге сорвался титульный бой межу Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном из-за допинг-скандала. В крови россиянина обнаружили запрещенные вещества, в итоге он дрался с резервным боксером Иоанном Дюопа. Тогда без обещанного зрелища остались уральские и федеральные политики, бизнесмены, спортсмены и артисты.

Исполнительный директор RCC boxing promoution Алексей Титов сообщил, что сейчас Поветкин находится на сборах в Кисловодске. «Он всегда в форме. Сейчас лишь делает упор на набор кондиций, которые ему потребуются в бою. Уже после пресс-конференции он отправится к себе в Чехов, где продолжит подготовку», — рассказал Титов.

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Пресс-конференция пройдет в центральном универмаге «Пассаж». В компании «Общество „Малышева 73“», которая организует выступление Поветкина, уверены, что спортсмен сделает несколько громких заявлений. «Это особо интересное событие, которые мы очень хотели провести у себя. Именно в Екатеринбурге случилась вся эта неприятная история с Поветкиным, и, видимо, сейчас ему есть что ответить на все обвинения и поставить точку в этой истории там, где она и началась», — рассказали представители «Общества „Малышева 73“».

Имя соперника Александра Поветкина назовут в конце следующей недели. Предстоящая защита пояса WBO International пройдет 15 декабря в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта.

Также в пресс-конференции примет участие екатеринбургский боец Иван Штырков, которого 11 ноября ждет встреча с Кристианом М’Пумбу по правилам ММА.

Сергей Дианов
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