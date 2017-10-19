Скандал разразился в екатеринбургском хоккейном клубе «Автомобилист». Конфликт на тренировке привел к тому, что одному из игроков потребовалась медицинская помощь.
Поругались 23-летний защитник, игрок № 7, уроженец Магнитогорска Николай Тимашов и 26-летний нападающий, он выступает под № 41, канадский легионер Бек Тэйлор. После словесной перепалки Тимашов перешел от слов к делу и ударил товарища по команде клюшкой по лицу, сообщил «URA.RU» источник в клубе «Автомобилист». В результате у канадца зафиксирован перелом лицевой кости, и он выбыл из игры на неопределенный срок. Тимашов за неспортивный проступок скорее всего будет отчислен из команды.
В пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист» оперативный комментарий получить не удалось.