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19 октября 2017
11:16  19 октября 2017 0

Игроки «Автомобилиста» подрались на тренировке. Искалечен канадский легионер. ФОТО

КХЛ Автомобилист - Адмирал. Екатеринбург, адмирал, хоккей, хк автомобилист, хк автомобилист
Во время драки хоккеист сломал лицевую кость своему товарищуФото: Василий Гришин © URA.RU

Скандал разразился в екатеринбургском хоккейном клубе «Автомобилист». Конфликт на тренировке привел к тому, что одному из игроков потребовалась медицинская помощь.

Поругались 23-летний защитник, игрок № 7, уроженец Магнитогорска Николай Тимашов и 26-летний нападающий, он выступает под № 41, канадский легионер Бек Тэйлор. После словесной перепалки Тимашов перешел от слов к делу и ударил товарища по команде клюшкой по лицу, сообщил «URA.RU» источник в клубе «Автомобилист». В результате у канадца зафиксирован перелом лицевой кости, и он выбыл из игры на неопределенный срок. Тимашов за неспортивный проступок скорее всего будет отчислен из команды.

В пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист» оперативный комментарий получить не удалось.

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Николай Тимашов будет отчислен из команды Фото: hc-avto.ru

Александр Лукманов
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