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19 октября 2017
18 октября 2017
18:49  19 октября 2017 0

Власти ХМАО не могут найти кандидата на вакансию миллионера

Адресники. Ханты-Мансийск, правительство ХМАО
Конкурс на должность главы фонда капитального ремонта Югры в очередной раз не состоялсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО в очередной раз не удалось выбрать руководителя югорского фонда капитального ремонта. Конкурс не состоялся из-за отсутствия подходящих кандидатов. Об этом 19 октября «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«По результатам квалификационного экзамена из семи претендентов на должность руководителя Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, только один кандидат на пост набрал необходимое количество баллов. Конкурс был признан несостоявшимся — сами конкурсные процедуры подразумевают наличие нескольких кандидатов для проведения дальнейшего отбора», — говорится в сообщении департамента.

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Также в депсвязи добавили, что обязанности генерального директора фонда капитального ремонта с февраля 2016 года выполняет Елена Дарибабина, которая имеет необходимую квалификацию и управленческий опыт, а решение о дате проведения следующего конкурса пока не принято.

Напомним, необходимость в назначении нового руководителя фонда появилась после скандального увольнения бывшего руководителя Сергея Макарова, который за 11 месяцев 2015 года назначил сам себе в виде зарплаты и премиальных свыше 10 млн рублей.

Игорь Волосин
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