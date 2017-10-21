Голодец гарантировала УрФУ дальнейшее участие в проекте «5-100»

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец ответила на предложение Минобрнауки перераспределить финансирование вузов, участвующих в программе «5-100». Зампред правительства заявила, что ни одно учебное заведение не останется без государственной поддержки.
«Все вузы которые принимают участие в этой программе, 21 вуз, будут продолжать участие в этой программе. Формула предполагает, что будут финансироваться все вузы», — приводит ТАСС слова Голодец. Таким образом, Уральский федеральный университет, чье участие в проекте после предложения Минобрнауки было под вопросом, продолжит получать средства на развитие из государственного бюджета.
Также Ольга Голодец отметила, что движение каждого из вузов программы будет оценено международным советом. Заседание экспертов состоится в Екатеринбурге 27—28 октября.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что УрФУ попал в «расстрельный» список главы Минобрнауки Ольги Васильевой. Министр заявила, что лишь 6 вузов из 21 достаточно эффективны, чтобы продолжить их финансирование.