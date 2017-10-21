В Перми кондуктора автобуса будут судить за смерть пассажирки

В Перми в суд направили уголовное дело в отношении кондуктора автобусного маршрута №77, не оказавшей первую доврачебную помощь пассажирке после инсульта. В итоге женщина скончалась.
Инсульт у пассажирки случился во время поездки, из-за чего она не могла передвигаться и внятно объяснить, что ей плохо. На конечной станции «Микрорайон Левшино» кондуктор посчитала, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, после чего автобус продолжил движение по маршруту.
Через полчаса кондуктор все-таки вызвала бригаду скорой помощи, однако неверно назвала местонахождение автобуса, и медики отправились по другим вызовам. В больницу пострадавшую забрала вторая бригада врачей только час спустя. Через шесть дней женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.
Следователи выяснили все обстоятельства случившегося, после чего направили дело в суд с утвержденным обвинительным заключением. Обвиняемая, по мнению специалистов, должна была оказать пассажирке первую доврачебную помощь и незамедлительно вызвать к транспортному средству медиков, пишет паблик «Мой Город — Пермь» «ВКонтакте».