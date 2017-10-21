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21 октября 2017
20 октября 2017
19 октября 2017
16:47  21 октября 2017 0

В Перми кондуктора автобуса будут судить за смерть пассажирки

Презентация единого проездного билета, транспортной карты и инновационной остановки с интерактивным дисплеем и wi-fi. Челябинск, антитеррор, место кондуктора
Новое место пермского кондуктора определит судФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми в суд направили уголовное дело в отношении кондуктора автобусного маршрута №77, не оказавшей первую доврачебную помощь пассажирке после инсульта. В итоге женщина скончалась.

Инсульт у пассажирки случился во время поездки, из-за чего она не могла передвигаться и внятно объяснить, что ей плохо. На конечной станции «Микрорайон Левшино» кондуктор посчитала, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, после чего автобус продолжил движение по маршруту.

Через полчаса кондуктор все-таки вызвала бригаду скорой помощи, однако неверно назвала местонахождение автобуса, и медики отправились по другим вызовам. В больницу пострадавшую забрала вторая бригада врачей только час спустя. Через шесть дней женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание.

Следователи выяснили все обстоятельства случившегося, после чего направили дело в суд с утвержденным обвинительным заключением. Обвиняемая, по мнению специалистов, должна была оказать пассажирке первую доврачебную помощь и незамедлительно вызвать к транспортному средству медиков, пишет паблик «Мой Город — Пермь» «ВКонтакте».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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