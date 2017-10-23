В Нижневартовске поймали женщину, угрожавшую взорвать целый дом

Женщину передали полиции
В Нижневартовске сотрудники Росгвардии задержали пьяную местную жительницу, которая угрожала взорвать жилой многоквартирный дом. Происшествие случилось на улице Ханты-Мансийской.
По данным портала Nv86.ru, дебоширку задержали на четвертом этаже здания. Женщину передали полиции, по факту инцидента проводится разбирательство.
Последние месяцы российские города потрясают серии «телефонных минирований». Спасатели массово эвакуируют школы, торговые центры, правительственные здания. При этом точных данных о личностях лжеминеров нет.