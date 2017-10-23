19:17 23 октября 2017 0

Власти Прикамья планируют увеличить количество дней, когда в крае запрещено будет продавать алкоголь Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Власти Пермского края намерены усилить борьбу с пьянством в регионе. Для этого они планируют увеличить количество дней, когда в регионе запрещено будет продавать алкоголь, а также создать систему, при которой пьяницами будут заниматься не только медики, но и полицейские.

В понедельник, 23 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников обсудил с медиками, полицейскими и специалистами сферы образования проблемы алкоголизации населения. По словам главы региона, в рейтинге смертности от алкоголя Прикамье уже переместилось с первого на 33-е место по России. Но проблема остается.

Губернатор отметил, что в крае пьют в основном от безделья, а это уже последствия серьезных экономических проблем. «У нас целые территории с высоким уровнем алкоголизации. Есть и отдельные социальные категории, на которых мы должны сосредоточить внимание. Надо действовать сразу по всем фронтам — это развитие экономики и промышленности, создание рабочих мест», — добавил глава региона.

Главный психиатр-нарколог минздрава Пермского края Лариса Юркова отметила еще одну тенденцию: алкоголизация населения также ведет к росту экономических проблем.

«Ежегодно Пермский край тратит до трех миллиардов рублей на лечение населения от алкоголизма. 96% страдающих от алкоголизма — это трудоспособное и репродуктивное население», — сказал медик.

Начальник отдела организации применения административного законодательства ГУ МВД России по Пермскому краю Андрей Падучев отметил, что запретительные меры работают. По его словам, в дни праздников, когда в регионе запрещено продавать любой алкоголь, количество преступлений, совершенных в пьяном виде, сокращается в разы. В ответ губернатор пообещал подумать над тем, чтобы расширить перечень дат, по которым в регионе нельзя будет купить спиртное.

Также Решетников отметил, что после запрета вытрезвителей в Прикамье пьяными жителями края занимаются медики, а это опасно. «Я сомневаюсь, что скорая помощь может всех этих товарищей транспортировать. Да и должна ли она это делать? Товарищи часто бывают в неадекватном состоянии, и мы создаем угрозу здоровью врачей», — заметил губернатор. В ответ глава краевого ГУ МВД Виктор Кошелев заметил, что региону не хватает вытрезвителей. «До сегодняшнего дня никто альтернативу не создал. В Перми еще что-то можно сделать на базе медицинского учреждения, а на территориях такой возможности нет. Для того, чтобы задокументировать состояние алкогольного опьянения в регионе, пьяницу нужно привезти в районный центр. Ну, наверное, участковому проще его не заметить, лежащего пьяного, перейти на другую сторону улицы — и пусть он замерзнет», — говорит генерал-майор.

Решетников отметил, что нужно проработать механизм фиксации состояния алкогольного опьянения. Он предложил медикам и полицейским совместно поработать в этом направлении.

Напомним, с 2011 года все вытрезвители в Пермском крае были закрыты. Теперь вытрезвлением граждан занимается минздрав.