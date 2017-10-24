06:20 24 октября 2017 0

На аукционе представят 36 работ общей стоимостью 120 миллионов долларов ФОТО: Pixabay

В Нью-Йорке выставят на торги картину Винсента Ван Гога под названием «Вспаханное поле и пахарь», стоимость которой оценивается в более чем 50 миллионов долларов.

Полотно было написано известным художником в 1889 году. На самой картине представлен вид из окна комнаты Ван Гога в пансионе Святого Павла на юге Франции, где он проходил лечение с 1889 года по 1890 год, передает телеканал 360.

Работа художника станет главным лотом на торгах произведений импрессионистов и современного искусства из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса. Аукционный дом Christie’s представит 36 работ указанного периода общей оценочной стоимостью более 120 миллионов долларов. В числе лотов также будут выставлены полотна Анри Матисса, Хуана Миро и Марка Шагала.