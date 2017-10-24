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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
06:20  24 октября 2017 0

Картину Ван-Гога выставят на торги за 50 миллионов долларов

На аукционе представят 36 работ общей стоимостью 120 миллионов долларовФОТО: Pixabay

В Нью-Йорке выставят на торги картину Винсента Ван Гога под названием «Вспаханное поле и пахарь», стоимость которой оценивается в более чем 50 миллионов долларов.

Полотно было написано известным художником в 1889 году. На самой картине представлен вид из окна комнаты Ван Гога в пансионе Святого Павла на юге Франции, где он проходил лечение с 1889 года по 1890 год, передает телеканал 360.

Работа художника станет главным лотом на торгах произведений импрессионистов и современного искусства из коллекции Нэнси Ли и Перри Басса. Аукционный дом Christie’s представит 36 работ указанного периода общей оценочной стоимостью более 120 миллионов долларов. В числе лотов также будут выставлены полотна Анри Матисса, Хуана Миро и Марка Шагала.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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