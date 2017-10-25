Apple вдвое сократит поставки iPhone X из-за проблем с экранами

09:35 25 октября 2017 0

IPhone X использует органический светодиодный дисплей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Американская компания Apple в два раза сократит первые поставки iPhone X. По сообщениям СМИ, поводом для этого стали технические проблемы с дисплеями гаджетов.

пишет, что У разрабочиков произошли проблемы с установкой модуля, который отвечает за новую функцию распознавания лиц, сообщает телеканал 360. Кроме того, производители дисплеев для новинки просто не способны превысить показатель в 10 миллионов изделий в месяц.

Apple уже приступила к переговорам с другими потенциальными поставщиками, добавляет «Федеральное агентство новостей». Но сейчас компания сможет выпустить только 20 миллионов смартфонов.

IPhone X — это первый «яблочный» смартфон, у которого нет кнопки «Домой». В нем использован органический светодиодный дисплей, отмечает агентство Nation news. В России продажи iPhone X начнутся 3 ноября. Гаджет с с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 рублей, а с памятью 256 Гб — 91 990 рублей.