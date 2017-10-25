{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 67,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
09:35  25 октября 2017 0

Apple вдвое сократит поставки iPhone X из-за проблем с экранами

Клипарт. город Екатеринбург, айфон, эппл, apple, ремонт, макбук
IPhone X использует органический светодиодный дисплейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Американская компания Apple в два раза сократит первые поставки iPhone X. По сообщениям СМИ, поводом для этого стали технические проблемы с дисплеями гаджетов.

пишет, что У разрабочиков произошли проблемы с установкой модуля, который отвечает за новую функцию распознавания лиц, сообщает телеканал 360. Кроме того, производители дисплеев для новинки просто не способны превысить показатель в 10 миллионов изделий в месяц.

Apple уже приступила к переговорам с другими потенциальными поставщиками, добавляет «Федеральное агентство новостей». Но сейчас компания сможет выпустить только 20 миллионов смартфонов.

IPhone X — это первый «яблочный» смартфон, у которого нет кнопки «Домой». В нем использован органический светодиодный дисплей, отмечает агентство Nation news. В России продажи iPhone X начнутся 3 ноября. Гаджет с с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 рублей, а с памятью 256 Гб — 91 990 рублей.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров