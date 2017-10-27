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Главные новости Югры
12:34  27 октября 2017 0

В Сургуте власти и бизнес выяснили главные проблемы в отношениях. В этом им помог федеральный банк

На форуме было представлено 12 тематических площадокФото: пресс-служба банка «Открытие»

В Сургуте прошел региональный форум «Конкурентная среда», посвященный вопросам госзакупки и контрактной системы. В дискуссиях приняли участие более 300 человек. Среди них были федеральные и региональные политики, сотрудники контролирующих органов и представители крупных заказчиков и госкомпаний, среди которых «Роснефть», «Газпромнефть», «РЖД», «Сургутнефтегаз», «Тюменьэнерго», «ЛУКОЙЛ».

Главной темой для обсуждений стало состояние системы закупок и ее развитие в будущем. В рамках форума прошли мастер-классы, на которых предпринимателям рассказали, как получить контракт у крупного государственного или частного предприятия.

В обращении к участникам форума губернатор ХМАО Наталья Комарова, отметила, что развитие предпринимательства — одна из важнейших задач развития региона: «Малый и средний бизнес, частная инициатива — это надежная основа благополучия Югры».

Всего было представлено 12 тематических площадок. Банк «Открытие» выступил партнером регионального форума. Управляющий Западно-Сибирским филиалом «Открытия» Виталий Мосунов на дискуссионной площадке рассказал об опыте сотрудничества с органами местного самоуправления.

«На протяжении многих лет Западно-Сибирский филиал обслуживает счета бюджетных и автономных учреждений. В филиале открыты счета более десяти муниципальных образований Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов, Тюменской области. Кредитование муниципальных образований также является частью системной работы банка „Открытие“ с бюджетной сферой», — подчеркнул Виталий Мосунов.

Виктор Дорофеев
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