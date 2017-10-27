Бастрыкину в Сургуте рассказали об истязании девочки. Запросы направят в другую страну

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, находясь в Сургуте, заслушал ход расследования дела об истязании 12-летней девочки, сообщили в пресс-службе СКР.
Судмедэкспертиза показала, что телесные повреждения девочке наносились на протяжении длительного времени. По предварительным данным, потерпевшая проживала на территории РФ у родственников, а ее родители находятся в Республике Таджикистан. Бастрыкин поручил следователям в кратчайшие сроки выяснить условия проживания несовершеннолетней в Сургуте, а также то, каким образом она прибыла на территорию России.
Силовикам предстоит установить конкретных лиц, совершавших противоправные действия в отношении девочки, а также все обстоятельства произошедшего. Помимо этого поручено проверить, состояла ли семья на учете в контролирующих, социальных и профилактических службах. В рамках расследования сотрудникам СКР также предстоит направить запросы о правовой помощи в компетентные органы Республики Таджикистан.
В МВД завели уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, дополнительно в СК возбудили еще одно дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица».
Как писало «URA.RU» ранее, по версии правоохранителей, девочку дома истязали дальние родственники. На ее теле врачи нашли многочисленные ожоги. Между тем глава СКР тайно прилетал в ХМАО уже два раза за полтора месяца.