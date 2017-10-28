10:16 28 октября 2017 0

Первой женщине-космонавту вручили награду Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Международная организация по сохранению всемирного культурного наследия отметила заслуги депутата Госдумы Валентины Терешковой в освоении космоса. Ей вручена медаль ЮНЕСКО.

Как отметила во время награждения генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, международный отряд космонавтов постоянно пополняется, но Валентина Терешкова навсегда останется для потомков самой первой женщиной в космосе, которая показала, что перед ней нет преград, сообщает «Экономика сегодня».

В свою очередь Валентина Терешкова поблагодарила организацию за вклад в созранение мировой культуры. И отметила что космическое братство — хороший пример для людей, которые могут в сложных ситуациях находить правильные решения.