Спикер Думы Соликамска подтвердил, что у него и его заместителя вырастет зарплата в 2018 году. Однако он сообщил «URA.RU», что озвученные СМИ суммы очень далеки от действительности.
В Соликамске местный телеканал «Соль ТВ» выпустил сюжет об обсуждении проекта сметы расходов городской думы на 2018 год. Особый интерес вызвал тот факт, что на 5,3% будут проиндексированы зарплаты председателя думы Сергея Якутова и его заместителя Евгения Мальгина. Хотя их жалованье якобы и так составит 190 и 130 тысяч рублей соответственно. Кроме того, дума намерена потратить 100 тысяч рублей на копировальный аппарат.
История вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Впрочем, Сергей Якутов в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что в телесюжете факты были «передернуты».
«Суммы отражены некорректно. Судить о доходах госслужащего следует после публикации его декларации. Суммы завышены минимум вдвое. Плохо с математикой, демонстрируется финансовая неграмотность», — говорит Сергей Якутов.
Спикер отметил, что еще в июле дума приняла решение проиндексировать зарплаты всех муниципальных служащих, а не только председателя парламента и его заместителя. Что касается 100 тысяч на копировальный аппарат, на самом деле речь о многофункциональном устройстве, которое включает в себя принтер, копир, сканер и факс. О его стоимости Якутов также предлагает рассуждать после того, как устройство будет приобретено.
Из данных, опубликованных на сайте думы, следует, что Сергей Якутов заработал за 2016 год 1,4 млн рублей (он до сентября был простым депутатом), а его заместитель Евгений Мальгин — почти 3,1 млн рублей. То есть выходит, что среднемесячный заработок руководителей парламента составил 117 и 259 тысяч рублей соответственно. Однако в декларациях есть уточнение: заработок указан с учетом иных доходов.