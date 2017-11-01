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Главные новости Югры
16:16  01 ноября 2017 0

Будущие жильцы элитной многоэтажки в ХМАО испугались замурованных в бетон строителей. ВИДЕО

Рокеры. Челябинск., драка
После драки на стройке всех участников потасовки уволилиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На стройке квартала «Новин» компании «Брусника» в Сургуте произошла массовая драка между рабочими. Видео потасовки появилось в Сети.

Ролик, снятый одним из очевидцев конфликта, опубликовал портал «К-Информ». На кадрах видно, как несколько рабочих начали потасовку, а затем их удалось разнять. Запись активно обсуждают в соцсетях — квартал «Новин», на стройке которого произошла драка, позиционируется застройщиками как элитный жилой комплекс. «Вы дом достройте сначала, нам там жить еще», — пишет пользователь Вадим Магомедов. «Не найти б одного такого замурованного во время ремонта», — шутит пользователь Ириска Воробьева.

«Как и в любой сфере, на строительном объекте могут происходить конфликтные ситуации. Вопрос дисциплины на строительной площадке для нас важный, мы вместе работаем над этим с субподрядными организациями. После конфликта данные сотрудники на нашем объекте больше не работают», — прокомментировали в пресс-службе компании «Брусника».

Антон Степыгин
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