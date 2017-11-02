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02 ноября 2017
17:33  02 ноября 2017 0

Проект, созданный при участии уральских вузов, вызвал ажиотаж среди студентов

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, лекция, студент, учеба
Имена победителей олимпиады назовут с 19 февраля по 2 марта 2018-гоФото: depositphotos.com © URA.RU

Более десяти тысяч человек подали заявки на участие в студенческой олимпиаде «Я — профессионал» еще до начала официальной регистрации, которая состоится 7 ноября. В состязаниях смогут участвовать учащиеся старших курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры.

На олимпиаде «Я — профессионал» для участников будут представлены задания в 27 направлениях: от фотоники и биотехнологий до строительства, дизайна и журналистики, сообщает ТАСС. Победителей проекта ждут денежные премии, стажировки в крупных компаниях, магистратура или аспирантура в российских вузах, а также попадание в национальную базу «Молодые профессионалы», которой пользуются рекрутеры крупнейших компаний.

По словам руководителя проекта Валерии Касамары, студентам сегодня нужны работающие социальные лифты, и «молодежь все ярче артикулирует запрос на возможности для реализации своих профессиональных амбиций».

Конкурс продлится до начала декабря, после чего 27—30 января 2018 года в очном формате на площадках российских вузов пройдет заключительный этап. Имена победителей назовут с 19 февраля по 2 марта 2018-го.

Проект разрабатывался при участии УрФУ и ТюмГУ, а также НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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