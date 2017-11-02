17:33 02 ноября 2017 0

Имена победителей олимпиады назовут с 19 февраля по 2 марта 2018-го Фото: depositphotos.com © URA.RU

Более десяти тысяч человек подали заявки на участие в студенческой олимпиаде «Я — профессионал» еще до начала официальной регистрации, которая состоится 7 ноября. В состязаниях смогут участвовать учащиеся старших курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры.

На олимпиаде «Я — профессионал» для участников будут представлены задания в 27 направлениях: от фотоники и биотехнологий до строительства, дизайна и журналистики, сообщает ТАСС. Победителей проекта ждут денежные премии, стажировки в крупных компаниях, магистратура или аспирантура в российских вузах, а также попадание в национальную базу «Молодые профессионалы», которой пользуются рекрутеры крупнейших компаний.

По словам руководителя проекта Валерии Касамары, студентам сегодня нужны работающие социальные лифты, и «молодежь все ярче артикулирует запрос на возможности для реализации своих профессиональных амбиций».

Конкурс продлится до начала декабря, после чего 27—30 января 2018 года в очном формате на площадках российских вузов пройдет заключительный этап. Имена победителей назовут с 19 февраля по 2 марта 2018-го.

Проект разрабатывался при участии УрФУ и ТюмГУ, а также НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ.