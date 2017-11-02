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Главные новости Пермского края
17:52  02 ноября 2017 0

В Прикамье лишили родительских прав молодую мать, сбежавшую из детдома

Женщина утверждает, что у нее украли ребенка, а чиновники уверены, что та просто не хотела возвращать себя дочьФото: ИА Перископ

Юную Наталью Корьеву лишили прав на ее полуторагодовалую дочь Сашу. Женщина уверена, что у нее просто-напросто украли ребенка, а в Минсоцразвития Пермского края считают, что девочка ей не нужна.

В четверг, 2 ноября, суд Добрянского района вынес решение лишить родительских прав Наталью Корьеву. Истцом выступало Министерство социального развития Пермского края. Чиновники считают, что матери на самом деле не нужна дочь. Источник, знакомый с ситуацией, в беседе с «URA.RU» выразил мнение, что Наталья добивается возврата ребенка только для того, чтобы получить материнский капитал — сейчас молодая женщина снова беременна. Сама мать утверждает, что чиновники украли ее дочь, оправдывая свои действия тем, что в ее доме печное отопление и нет водопровода. Адвокат Натальи Александр Бурдин рассказал «URA.RU», что намерен оспорить решение суда, как только получит мотивировочное решение.

Наталья Корьева сбежала из детского дома, будучи беременной. Дочь она рожала в Пермском перинатальном центре. У молодой матери не было документов, а врачам она назвала вымышленную фамилию — Кошкина. Под этой фамилией девочку и записали. После выписки Наталья с дочкой переехали в дом гражданского мужа в Вильву. В доме не было электричества, воды и даже дров, чтобы топить печь. Чтобы молодая мама и новорожденная девочка не замерзли, им выделили социальную койку. Вскоре Наталья покинула больницу, оставив дочь одну. Свое отсутствие она объяснила тем, что устанавливала родство со своей дочкой, с которой у них разные фамилии. Когда мать вернулась, малышку забрали в Пермь в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Органы опеки утверждают, что мать не интересовалась жизнью своего ребенка, и передали младенца под опеку.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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