В Москве за участие в несанкционированной акции 5 ноября в центре города задержаны 302 человека. Все они доставлены в дежурные части МВД России, сообщается на сайте столичного главка.
У задержанных изъяты ножи, кастеты, баллончики с газом, а также бутылки с зажигательной смесью, маски, шлемы и прочая защитная амуниция, пишет «Федеральное агентство новостей». В полиции сообщили, что в отношении задержанных составлены протоколы по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», а также «Мелкое хулиганство» и «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», информирует RT.
К совершению незаконных действий москвичей призвал националист и лидер запрещенной в России организации «Артподготовка» Вячеслав Мальцев, сообщает «Национальная служба новостей». Против него возбудили уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества».
Ранее «URA.RU» писало о том, что 3 ноября сотрудники ФСБ закрыли несколько ячеек «Артподготовки» из-за подготовки их членами серии несанкционированных силовых акций. Активисты экстремистской организации намеревались поджечь ряд административных зданий 4 и 5 ноября.
Лидер «Артподготовки» Мальцев периодически делает репосты записей блогера Алексея Навального и видеозаписи его «Фонда борьбы с коррупцией». Сам Навальный ранее назвал движение Мальцева «очень интересным феноменом».