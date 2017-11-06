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06 ноября 2017
16:52  06 ноября 2017 0

«У них были кастеты, бутылки с зажигательной смесью». Полиция задержала свыше трехсот человек во время несанкционированной акции в Москве

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, полиция, участковый уполномоченный, полицейский жетон
Полиция задержала свыше трехсот человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве за участие в несанкционированной акции 5 ноября в центре города задержаны 302 человека. Все они доставлены в дежурные части МВД России, сообщается на сайте столичного главка.

У задержанных изъяты ножи, кастеты, баллончики с газом, а также бутылки с зажигательной смесью, маски, шлемы и прочая защитная амуниция, пишет «Федеральное агентство новостей». В полиции сообщили, что в отношении задержанных составлены протоколы по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», а также «Мелкое хулиганство» и «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», информирует RT.

К совершению незаконных действий москвичей призвал националист и лидер запрещенной в России организации «Артподготовка» Вячеслав Мальцев, сообщает «Национальная служба новостей». Против него возбудили уголовное дело по статье «Создание экстремистского сообщества».

Ранее «URA.RU» писало о том, что 3 ноября сотрудники ФСБ закрыли несколько ячеек «Артподготовки» из-за подготовки их членами серии несанкционированных силовых акций. Активисты экстремистской организации намеревались поджечь ряд административных зданий 4 и 5 ноября.

Лидер «Артподготовки» Мальцев периодически делает репосты записей блогера Алексея Навального и видеозаписи его «Фонда борьбы с коррупцией». Сам Навальный ранее назвал движение Мальцева «очень интересным феноменом».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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