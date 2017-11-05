В Москве задержали несколько десятков человек на Манежной площади

Полиция 5 ноября задержала в Москве не менее 82 человек, сообщается на сайте правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Задержания начались утром на Манежной площади.
По данным портала, в одном из автозаков находятся 42 человека. При досмотре у многих задержанных обнаружили ножи, кастеты и травматическое оружие, передает ТАСС. Уточняется, что полицейские перекрыли периметр Манежной площади. Кроме того, частично ограничен вход и выход из метро «Охотный ряд» и «Площадь революции». Красная площадь также закрыта для входа.
Помимо этого, поступает информация о задержаниях в Санкт-Петербурге и Красноярске.
Как писало «URA.RU» ранее, 3 ноября сотрудники ФСБ пресекли деятельность ряда ячеек организации «Артподготовка», которая признана экстремистской. Ее члены планировали устроить серию силовых акций, включая поджоги административных зданий, в даты празднования Дня народного единства 4 и 5 ноября. Также полиция 4 ноября пришла с обысками к сторонникам лидера движения Вячеслава Мальцева.
Отметим, националист регулярно «репостит» записи блогера Алексея Навального и видео его «Фонда борьбы с коррупцией» в Twitter. Также Навальный был гостем одного из эфиров «Артподготовки» на YouTube и назвал передачу и движение Мальцева «очень интересным феноменом».