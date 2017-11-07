{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
10:05  07 ноября 2017 0

Силовики предотвратили теракт в метро. Злоумышленник планировал использовать КАМАЗ

Виды Будапешта. Венгрия, перрон, подземка, пассажир, метро опера
Террорист был задержан в ХимкахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стало известно, что весной этого года силовики предотвратили дерзкий теракт в Москве. Террорист, планировавший атаку возле столичного метро, хотел использовать для своих целей грузовик КАМАЗ.

Каксообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью газете «Известия», задержание произошло в Химках. Сейчас по данному делу идет следствие. Помимо организации теракта, гражданин Киргизии занимался вербовочной деятельностью для запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Ранее очередной теракт с использованием машин был совершен в Нью-Йорке. Выходец из Узбекистана протаранил пешеходов у здания Всемирного торгового центра. В результате восемь человек погибли, 12 были ранены. Позже ИГИЛ взяло на себя ответственность за данную атаку, сообщает сайт kp.ru.

Теракты с использованием автомобилей за последний год несколько раз происходили в Европе. Летом 2016 года грузовик пронесся по Ницце и задавил 40 человек. В конце декабря прошлого года жертвами трагедии в центре Берлина, где машина протаранила толпу людей, гуляющих по рождественской ярмарке, стали 12 человек. Весной 2017 года фургон въехал в толпу в центре Стокгольма.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров