10:05 07 ноября 2017 0

Террорист был задержан в Химках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стало известно, что весной этого года силовики предотвратили дерзкий теракт в Москве. Террорист, планировавший атаку возле столичного метро, хотел использовать для своих целей грузовик КАМАЗ.

Каксообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью газете «Известия», задержание произошло в Химках. Сейчас по данному делу идет следствие. Помимо организации теракта, гражданин Киргизии занимался вербовочной деятельностью для запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Ранее очередной теракт с использованием машин был совершен в Нью-Йорке. Выходец из Узбекистана протаранил пешеходов у здания Всемирного торгового центра. В результате восемь человек погибли, 12 были ранены. Позже ИГИЛ взяло на себя ответственность за данную атаку, сообщает сайт kp.ru.

Теракты с использованием автомобилей за последний год несколько раз происходили в Европе. Летом 2016 года грузовик пронесся по Ницце и задавил 40 человек. В конце декабря прошлого года жертвами трагедии в центре Берлина, где машина протаранила толпу людей, гуляющих по рождественской ярмарке, стали 12 человек. Весной 2017 года фургон въехал в толпу в центре Стокгольма.