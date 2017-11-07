В Крыму создали самодостаточную группировку войск

В Крыму создана самодостаточная группировка войск, которая включает военно-морскую базу, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию ПВО.
По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за последние пять лет в Южном военном округе появилась общевойсковая армия, а также две мотострелковые дивизии, ракетная бригада и бригада армейской авиации. За это время в армию ПВО и ВВС поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов, отмечает телеканал 360.
Черноморский флот пополнился шестью подводными лодками, фрегатами «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен», на вооружении которых имеются крылатые ракеты «Калибр», тремя дивизионами береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал».
За пять лет группировка Каспийской флотилии усилена ракетным кораблем «Дагестан», а также тремя малыми ракетными кораблями, оснащенными «Калибрами».