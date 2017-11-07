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Главные новости Югры
20:39  07 ноября 2017 0

В крупнейших городах ХМАО эвакуировали десятки тысяч человек. Власти выступили с заявлением. ФОТО

Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, автоматчик, полиция, оцепление, 18 школа, полицейский с автоматом, бомба в школе
Под удар лжеминеров попали не только торговые центры, но и школыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте и Нижневартовске проверили все места массового скопления людей после поступившего письма о взрывном устройстве. Информация о бомбе не подтвердилась.

По данным антитеррористической комиссии Нижневартовска, после поступления сообщения о бомбе были обследованы более 300 мест массового пребывания людей — эвакуировали около 30 тысяч воспитанников образовательных, спортивных и культурных учреждений города. Предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружено не было, с 8 ноября все учреждения будут работать в штатном режиме.

Об отсутствии бомб заявил на своей странице в соцсети и мэр Сургута Вадим Шувалов. «8 ноября занятия в детских садах, школах и университетах продолжатся в обычном режиме», — добавил градоначальник.

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Второе письмо от террористов Фото: пользователь Харлампий Бордюр, «ВКонтакте»

Как ранее сообщало «URA.RU», в Нижневартовске и Сургуте прошла масштабная эвакуация социальных объектов и крупных торговых центров. В соцсетях активно распространялось письмо от террористов, где говорилось, что у властей есть сутки на поиск бомбы, которая заложена в одном из мест массового скопления людей. Позднее стало распространяться еще одно письмо, в котором террористы якобы дают подсказку властям, где искать взрывное устройство.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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