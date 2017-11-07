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07 ноября 2017
23:08  07 ноября 2017 1

Девочку, которая получила iPhone X от Кадырова за стихи о Путине, уличили в плагиате

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан
Журналисты отмечают противоречивость условий проведения конкурса КадыроваФото: Владимир Андреев © URA.RU

В конкурсе главы Чечни Рамзана Кадырова выиграла девятилетняя Хеда Ибахиева, но журналисты сомневаются в правильности определения победителя. Они обнаружили плагиат в стихотворении о президенте Владимире Путине, с которым девочка выступила на конкурсе.

Журналисты отмечают, что практически идентичный текст был опубликован в Сети примерно три года назад, передает Lenta.ru. При этом издание подчеркивает некую противоречивость самих условий проведения конкурса: в описании значилось, что подарок достанется лучшему чтецу, а в самом ролике Кадыров пообещал «яблочный» смартфон «сочинившему лучшее стихотворение».

Напомним, что победительницей конкурса стихотворений про президента России Владимира Путина стала ученица третьего класса села Бено-Юрт Надтеречного района Чечни Хеда Ибахиева. Об этом Кадыров написал в своем Instagram, передавало RT. При этом победительница отметила, что пока не будет пользоваться подарком, а будет хранить его два-три года, пока не подрастет.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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