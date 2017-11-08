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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
15:08  08 ноября 2017 0

Жители Екатеринбурга недоплатили налогов на 3,5 детских садика: «У нас есть такой маркер»

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, детский сад, поселок тазовский
Недоплаченных налогов хватило бы на новый соцобъектФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2017 году в бюджет Екатеринбурга от жителей поступит около 3,6 млрд рублей имущественных налогов. При этом налоговики не досчитались более 500 миллионов рублей по налогам на доходы физлиц, заявил 8 ноября заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

Общий бюджет города на 2018 год составит около 40 млрд рублей, отметил он. Срок для имущественных налогов — 1 декабря, однако многие перечислили их раньше. Так, земельный налог уплачен уже на 74%, в бюджет города уже поступило 2,8 млрд рублей.

Проблемы существуют со сбором налогов на доходы физлиц (525 млн рублей). Также есть недоплаты и по имущественным налогам, только по земельным сборам это более 200 млн рублей. «У нас есть такой маркер — 200 млн рублей, это садик. То есть недоплаченных налогов хватило бы на новый соцобъект в каком-нибудь районе города», — отметил Корюков.

Всего в 2017 году по Свердловской области ФНС выставила жителям уведомления на уплату имущественных налогов на общую сумму 5,4 млрд рублей. Из них 2,2 млрд уже поступило в региональную казну.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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