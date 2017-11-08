Жители Екатеринбурга недоплатили налогов на 3,5 детских садика: «У нас есть такой маркер»

В 2017 году в бюджет Екатеринбурга от жителей поступит около 3,6 млрд рублей имущественных налогов. При этом налоговики не досчитались более 500 миллионов рублей по налогам на доходы физлиц, заявил 8 ноября заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.
Общий бюджет города на 2018 год составит около 40 млрд рублей, отметил он. Срок для имущественных налогов — 1 декабря, однако многие перечислили их раньше. Так, земельный налог уплачен уже на 74%, в бюджет города уже поступило 2,8 млрд рублей.
Проблемы существуют со сбором налогов на доходы физлиц (525 млн рублей). Также есть недоплаты и по имущественным налогам, только по земельным сборам это более 200 млн рублей. «У нас есть такой маркер — 200 млн рублей, это садик. То есть недоплаченных налогов хватило бы на новый соцобъект в каком-нибудь районе города», — отметил Корюков.
Всего в 2017 году по Свердловской области ФНС выставила жителям уведомления на уплату имущественных налогов на общую сумму 5,4 млрд рублей. Из них 2,2 млрд уже поступило в региональную казну.