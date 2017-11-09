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09 ноября 2017
08 ноября 2017
04:12  09 ноября 2017 0

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга признался в хищениях при строительстве «Зенит-Арены»

Стадион считается одним из самых дорогих спорткомплексов в миреФОТО: Pixabay

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признал свою вину в хищении более 50,4 миллионов рублей при строительстве «Зенит-Арены». Оганесян обратился с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, после чего, дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

Досудебное соглашение фактически означает, что подследственный признает свою вину, а взамен может рассчитывать на снисхождение в суде и минимальное из предусмотренных Уголовным кодексом наказаний.

Бывший вице-губернатор был задержан в Москве и заключен под стражу в ноябре прошлого года по делу о хищении более 50 миллионов рублей при заключении договора по поставке видеотабло для «Зенит-Арены» генподрядчиком ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ». Ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает «Газета.ру».

Ходатайство о продлении срока ареста Оганесяна поступило в горсуд Санкт-Петербурга в среду, 8 ноября. Если суд на заседании 13 ноября продлит арест, то Оганесян пробудет под стражей до 9 февраля 2018 года.

Отметим, стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект был отправлен на доработку, чтобы арена соответствовала требованиям ФИФА по безопасности и вместимости.

«Зенит-Арена» является одним из самых дорогостоящих спортивных комплексов в мире. По данным, общие затраты на его строительство могут составлять около 48 миллиардов рублей, хотя, изначально предполагалось потратить 6,7 миллиардов.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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