Актриса Карин Дор за свою карьеру сыграла в 27 фильмах
Актриса Карин Дор, сыгравшая пятую девушку Джеймса Бонда умерла на 80-м году жизни в доме престарелых в Мюнхене.
В пансионате в Германии актриса провела последние несколько лет, сообщает телеканал 360.
Дор сыграла шпионку Хельгу Брандт в пятом фильме о похождениях британского секретного агента Джеймса Бонда «Живешь только дважды». Картина вышла на большие экраны в 1967 году. В прокате лента собрала 110 миллионов долларов.
Кроме того, напоминает информагентство Nation News, актриса снялась в триллере Альфреда Хичкока «Топаз».
Карин Дор родилась 22 февраля 1938 года в Висбадене. За свою карьеру она успела сняться в 27 фильмах.