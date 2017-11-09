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09 ноября 2017
17:50  09 ноября 2017 0

Одна из «девушек Бонда» умерла в доме престарелых

Актриса Карин Дор за свою карьеру сыграла в 27 фильмахФото: сайт kino-teatr.ru, кадр из фильма «Зловещий монах» (1965)

Актриса Карин Дор, сыгравшая пятую девушку Джеймса Бонда умерла на 80-м году жизни в доме престарелых в Мюнхене.

В пансионате в Германии актриса провела последние несколько лет, сообщает телеканал 360.

Дор сыграла шпионку Хельгу Брандт в пятом фильме о похождениях британского секретного агента Джеймса Бонда «Живешь только дважды». Картина вышла на большие экраны в 1967 году. В прокате лента собрала 110 миллионов долларов.

Кроме того, напоминает информагентство Nation News, актриса снялась в триллере Альфреда Хичкока «Топаз».

Карин Дор родилась 22 февраля 1938 года в Висбадене. За свою карьеру она успела сняться в 27 фильмах.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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