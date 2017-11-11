Путин назвал претензии властей США к российским СМИ атакой на свободу слова

Президент России Владимир Путин разочарован претензиями властей США к российским СМИ и готов зеркально ответить них. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС во Вьетнаме.
«Это атака на свободу слова. Без всякого сомнения, мы этим разочарованы», — приводит RT слова главы государства.
Речь идет о требовании американских властей к российскому каналу RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Как напоминает РБК, спикер Госдумы Вячеслав Володин уже дал поручение думским комитетам проработать возможные «зеркальные меры» в отношении американских СМИ. Возможно, что таким ответом могут стать поправки в закон об иноагентах, действие которого на СМИ в данный момент не распространяется. Владимир Путин отметил, что знает об обсуждении в парламенте ответных мер и считает его естественным, передает агентство Nation News.