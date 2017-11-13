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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:32  13 ноября 2017 0

В суде объяснили, почему Сечин не пришел на процесс по делу Улюкаева

ПМЭФ-2014. Первые полдня. Лица. Санкт-Петербург, сечин игорь
Игорь Сечин не пришел в суд по делу УлюкаеваФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не явился в суд по делу бывшего министра Алексея Улюкаева. Сотрудники корпорации отказались принять у приставов повестку, которой глава компании вызывался на допрос. Об этом в начале заседания сообщила судья, передает из зала суда корреспондент «URA.RU».

«Причина неявки Сечина суду неизвестна», — уточнила судья. Она также напомнила, что согласно ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса России, свидетель не имеет права уклоняться от явки по вызовам в суд, в случае уклонения от явки без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.

Ранее пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль заявила, что на заседание по делу экс-министра Алексея Улюкаева 13 ноября вызван по повестке глава «Роснефти» Игорь Сечин. В понедельник утром официальный представитель компании Михаил Леонтьев заявил, что Сечин не получил повестку.

«URA.RU» ведет онлайн-трасляцию с судебного заседания по делу экс-министра Алексея Улюкаева.

Нина Калинина
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