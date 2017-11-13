В суде объяснили, почему Сечин не пришел на процесс по делу Улюкаева

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин не явился в суд по делу бывшего министра Алексея Улюкаева. Сотрудники корпорации отказались принять у приставов повестку, которой глава компании вызывался на допрос. Об этом в начале заседания сообщила судья, передает из зала суда корреспондент «URA.RU».
«Причина неявки Сечина суду неизвестна», — уточнила судья. Она также напомнила, что согласно ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса России, свидетель не имеет права уклоняться от явки по вызовам в суд, в случае уклонения от явки без уважительных причин он может быть подвергнут приводу.
Ранее пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль заявила, что на заседание по делу экс-министра Алексея Улюкаева 13 ноября вызван по повестке глава «Роснефти» Игорь Сечин. В понедельник утром официальный представитель компании Михаил Леонтьев заявил, что Сечин не получил повестку.
«URA.RU» ведет онлайн-трасляцию с судебного заседания по делу экс-министра Алексея Улюкаева.