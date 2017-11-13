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13 ноября 2017
Главные новости Москвы
11:57  13 ноября 2017 0

СМИ: Сечин не получил повестку в суд по делу Улюкаева

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, сечин игорь
Игорь Сечин не получил повестку в судФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин не получал повестку в Замоскворецкий суд Москвы о вызове в качестве свидетеля по делу экс- министра экономического развития Алексея Улюкаева. Как уточнил официальный представитель компании Михаил Леонтьев, повестку Сечин не видел.

«Повестку он [Игорь Сечин] не получал, на этом информация исчерпывается», — заявил RNS Михаил Леонтьев.

Статья по теме
Зачем на процесс Улюкаева принесли деньги и вызвали Сечина?

В суд в качестве свидетеля по делу экс-министра Улюкаева глава «Роснефти» должен явиться в понедельник, 13 ноября. По словам пресс-секретаря суда, повестка выписана Сечину именно на эту дату. С просьбой вызвать в суд главу «Роснефти» к суду 8 ноября обратился прокурор Борис Непорожный, пообещав обеспечить его явку, напоминает «Национальная служба новостей».

Улюкаев обвиняется в вымогательстве и получении взятки в сумме 2 млн долларов у «Роснефти». По данным следствия, именно Сечин передал экс-министру сумку с деньгами. 8 ноября на судебное заседание принесли вещественное доказательство — коробку, в которой находились два млн долларов, изъятых из автомобиля экс- министра в ходе задержания у офиса «Роснефти».

Нина Калинина
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