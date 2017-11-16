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16 ноября 2017
19:11  16 ноября 2017 0

Уральская элита выстроилась в очередь: в Ельцин Центре презентовали книгу двух легендарных политиков. ФОТО

Презентация книги Вадима Дубичева про Павла Крашенинникова. Екатеринбург, чернецкий аркадий, дубичев вадим
Все экземпляры разобрали за часФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в Ельцин Центре прошла презентация книги, написанной совместно председателем комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и первым замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадимом Дубичевым. За час участники мероприятия разобрали все имевшиеся экземпляры, рассказывающие о семье и работе бывшего министра юстиции РФ.

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Издательство «Статут» выпустило книгу «Родительный и дательный. Беседы с Павлом Крашенинниковым». Это серия интервью с Крашенинниковым, проведенная не менее известным на Урале политиком и писателем Вадимом Дубичевым. Авторы совместно представили свой труд на презентации в екатеринбургском Ельцин Центре. Среди тех, кто пришел лично получить экземпляр от звезд политики: спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, сенатор Аркадий Чернецкий, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и другие не менее известные представители региона.

«Презентация прошла очень хорошо, зал был полон. Задавали вопросы, интересовались, почему такое большое внимание в книге уделяется семье, давали разные предложения, а, к примеру, глава Полевского попросил Павла Владимировича возглавить комитет по празднованию 300-летия города. Тот согласился», — рассказал корреспонденту «URA.RU» Вадим Дубичев.

В конце ноября презентацию книги планируется провести также в Москве в редакции «Парламентской газеты».

Павел Крашенинников возглавлял Министерство юстиции РФ с 1998 по 1999 год. На этот период в администрации президента шла дискуссия по поводу захоронения царских останков, ликвидации КПРФ и выноса Ленина из Мавзолея. После отставки он стал депутатом Госдумы, где возглавил один из важнейших комитетов. В книге рассказываются подробности карьеры политика, подробности его споров с Борисом Ельциным, а также о семье экс-министра.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игорь Чукреев
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